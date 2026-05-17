TBS『サンデー・ジャポン』声優・山崎和佳奈さんを追悼・感謝 ナレーション「25年ありがとうございました」 冒頭から『名探偵コナン』映像で
TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜）が17日に放送（前10：00）され、番組ナレーションを務めていた声優・山崎和佳奈さんを追悼した。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
番組冒頭から『名探偵コナン』の映像とともに、「山崎和佳奈さん 25年ありがとうございました」と伝えた。
『サンデー・ジャポン』では、2001年の放送開始からナレーションを担当。この日、山崎さんの声を織り交ぜ、番組最後のナレーションとなった、爆笑問題・太田光夫妻のイベントナレーションも届けた。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
番組冒頭から『名探偵コナン』の映像とともに、「山崎和佳奈さん 25年ありがとうございました」と伝えた。
『サンデー・ジャポン』では、2001年の放送開始からナレーションを担当。この日、山崎さんの声を織り交ぜ、番組最後のナレーションとなった、爆笑問題・太田光夫妻のイベントナレーションも届けた。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。今月15日、訃報が発表された。61歳だった。