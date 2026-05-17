◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝G大阪1―0アル・ナスル（2026年5月16日キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）G大阪がクラブ通算10個目のタイトルを獲得した。アル・ナスル（サウジアラビア）に1―0。前半30分に値千金の決勝点を挙げたFWデニス・ヒュメットは「タイトルをG大阪に持って帰れることが嬉しい。（サポーターに）捧げられることを嬉しく思う」と興奮を隠しきれなかった。「後半は守備