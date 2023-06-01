三重県四日市市で、女性が腹などを刺され死亡しました。警察は女性の義理の弟から事情を聞く方針です。警察によりますと、16日午前9時ごろ、三重県四日市市川島新町の住宅で「妻が刺された」と119番通報があり、警察が駆け付けると、この家に住む田中直美さんが庭で倒れているのが見つかりました。田中さんの腹や胸には刃物で刺されたような傷が複数あり、病院に搬送されましたが、死亡しました。近くに住む人「気さくでいい方でし