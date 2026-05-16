元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（４４）が妻のモデルで女優の畑野ひろ子（５０）と１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）にツーショット出演。会社経営者に転身した現在の姿を披露した。現役引退から１０年、東京・西新宿にある自身経営の会社で取材に応じた鈴木氏は「コンディショニングのメーカーをやってます。腸内環境って言われるヤツですね」と１０００人以上のア