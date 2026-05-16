元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（４４）が妻のモデルで女優の畑野ひろ子（５０）と１６日放送のテレビ朝日系特番「鶴瓶孝太郎ＳＰ有名人気になる今一挙１０連発」（午後６時半）にツーショット出演。会社経営者に転身した現在の姿を披露した。

現役引退から１０年、東京・西新宿にある自身経営の会社で取材に応じた鈴木氏は「コンディショニングのメーカーをやってます。腸内環境って言われるヤツですね」と１０００人以上のアスリートの腸内細菌を自社で研究。その結果をもとにサプリメントや食品など腸内環境をサポートする商品を販売する会社の経営者となっていた。

今回の取材には２００８年に結婚した畑野もツーショットで登場し、変わらぬ美貌を披露。

「年齢は５０歳になりました」と話したところで番組スタッフに「全然見えないですね！」と驚かれると「いや、いや、そんな、そんな。でも、うれしいです。ありがとうございます」と笑顔を見せた畑野。

「主人に出会わなければ今の健康はないって本当に言えるぐらい救世主みたいなもの。腸活の検査をしたら、すごく良かった」と明かしていた。