【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月15日、自身のInstagramを更新。食卓を公開した。【写真】69歳ベテラン女優、トーストにヨーグルト「バランスが良い」シンプル朝食披露◆秋野暢子“シンプルご飯”披露秋野は、朝の挨拶とともに「今日は私も千夏小夏もシンプルご飯です。元気にパクパクです」とつづり、自身と愛犬2匹の食事の写真2枚をまとめて投稿。秋野の食事は、こんがりとした焼き色がついたトースト、バナナや