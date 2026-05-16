＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞初日に「66」をマークし、今季初の首位発進を決めた竹田麗央は、第2ラウンドを2バーディ・2ボギーでプレー。スコアを伸ばせず、首位と3打差のトータル4アンダー・5位タイに後退した。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米予選会を通過してこの笑顔「前半はバーディが来て、パーパットも入ってたんですけど、後半ちょっとミスショ