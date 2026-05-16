前半の貯金を生かせず「後半が悔しい」 竹田麗央は首位と3打差で決勝へ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞初日に「66」をマークし、今季初の首位発進を決めた竹田麗央は、第2ラウンドを2バーディ・2ボギーでプレー。スコアを伸ばせず、首位と3打差のトータル4アンダー・5位タイに後退した。
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「前半はバーディが来て、パーパットも入ってたんですけど、後半ちょっとミスショットがあったりして、ティーショットがなかなかフェアウェイに行かなくてボギーになったりしたので、後半がちょっと悔しいなと思います」2つのバーディはいずれも前半。築いた貯金を後半で吐き出してしまった形だ。ドッグレッグが多く、地面も硬いコースだけに、フェアウェイにボールを置くのは容易ではない。初日からフェアウェイキープ率は35.7％（5/14）、この日は28.5％（4/14）という数字が並ぶ。さらに、「ボコボコはねるので、それが邪念というか。いいイメージだけではない」と、グリーンの難しさも感じながらのプレーが続いた。とはいえ、「ショットはすごくいい感じで振れてる」と、その言葉通りパーオン率は94.4％（17/18）、66.6％（12/18）と高水準が続く。ところどころでティーグラウンドに立ちづらいホールがあるというが、「いいイメージを作って打てるよう、明日から頑張ります」と修正に余念はない。順位こそ後退したものの、十分に優勝戦線に踏みとどまる位置。「残り2日間も自分のプレーに集中できたら順位もついてくるかなと思います」。米ツアー3勝目へ向け、週末はさらにギアを上げていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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