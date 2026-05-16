元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月15日、自身のインスタグラムを更新。カフェを訪れた様子を公開しました。 【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空カフェでオフショルダーコーデを披露アイスのデザートと一緒に笑顔希空さんが訪れたカフェは、暖色の吊り灯や提灯が灯り、木製のテーブルに豹柄の椅子が並ぶインテリア。オフショルダーの白いトップスを着た希空さんの装いが、カ