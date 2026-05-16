元NST新潟総合テレビでフリーの堀井七絵アナウンサー（35）が16日までに自身のインスタグラムを更新。長引いたコロナ後遺症からの回復を明かした。2023年5月に体調不良による休養を発表し、同11月に復帰した堀井。同年1月に新型コロナウイルスに感染し、肺炎などを併発し、後遺症に苦しんでいることを明かした。この日、「コロナ後遺症について（ご報告）」として「この数ヶ月、苦しくなることが圧倒的に減りました。『良く