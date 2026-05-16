きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台前半まで下落している。きょうの下げで２００日線を下放れる展開が見られており、来週以降、下値警戒感が高まるか注目される。一方、ユーロド円は１８４円台前半まで下落していたものの、１８４円台半ばに戻す展開。 上値が重くなっているユーロドルだが、米大手証券のストラテジストからは強気な見方も出ている。為替ヘッジコストの