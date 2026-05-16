きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台前半まで下落している。きょうの下げで２００日線を下放れる展開が見られており、来週以降、下値警戒感が高まるか注目される。一方、ユーロド円は１８４円台前半まで下落していたものの、１８４円台半ばに戻す展開。



上値が重くなっているユーロドルだが、米大手証券のストラテジストからは強気な見方も出ている。為替ヘッジコストの低下を背景に２０００億ドル超の資金フローが発生し、ユーロドルは約５年ぶり高値圏まで上昇する可能性があると指摘した。



これまで高い米金利は、欧州投資家がドル建て資産の為替ヘッジを行う上で大きな障害となっていた。投資家はユーロ買い・ドル売りの先渡し取引を行う際、事実上、米金利の利回り優位分を支払う必要があった。しかし、米欧の金利差が縮小方向に向かっており、市場ではＥＣＢが年内に複数回の利上げを実施する一方、ＦＲＢは据え置きが織り込まれ、これがヘッジ需要を刺激すると分析している。

その上で、ユーロドルは第３四半期に１．２３ドルまで上昇すると予想しており、これは２０２１年初め以来の水準となる。



EUR/USD 1.1626 EUR/JPY 184.55 EUR/GBP 0.8722



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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