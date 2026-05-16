北中米Ｗ杯のメンバーから落選した守田英正が１５日、自身のＳＮＳで４シーズンを過ごしたスポルティングからの退団を発表した。スポルティングのファンに向けたメッセージとして、ポルトガル語で投稿。クラブへの愛、そしてファンへの感謝を自らの言葉でつづり、今後クラブを離れようとも、ポルトガルではスポルティング以外のユニホームは着ないことをファンに約束した。以下は全文。「４年前、この巨大なクラブからオファー