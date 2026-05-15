２０２５年３月末でフジテレビを退社した永島優美アナウンサーが娘とディズニーを満喫する様子を公開した。１５日までに更新したインスタグラムに「ずっと行きたかった場所に行ってきました」書き出すと、娘とともにディズニーシーを満喫する様子をアップ。親子で青を基調としたコーデを着用し、娘を抱っこするショットなど公開した。続けて「ディズニーが大好きな娘は、はしゃぎすぎて夕方には電池切れ」と記し、最後は『最近