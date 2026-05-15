グルメバラエティー番組『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）の公式X（旧Twitter）は5月14日、投稿を更新。休養中のバナナマン・日村勇紀さんの誕生日を祝福しました。【画像】番組内でのさまざまなバナナマン日村「月日が経つのは早い！！」同アカウントは「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!!お誕生日おめでとうございます！」と祝福し、1枚の画像を投稿。番組内でのさまざまな日村さんの姿を集めたものです。