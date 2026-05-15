グルメバラエティー番組『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）の公式Xは5月14日、投稿を更新。お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんの誕生日を祝福しました。（サムネイル画像出典：『バナナマンのせっかくグルメ！！』公式Xより）

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グルメバラエティー番組『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）の公式X（旧Twitter）は5月14日、投稿を更新。休養中のバナナマン・日村勇紀さんの誕生日を祝福しました。

【画像】番組内でのさまざまなバナナマン日村

「月日が経つのは早い！！」

同アカウントは「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!!　お誕生日おめでとうございます！」と祝福し、1枚の画像を投稿。番組内でのさまざまな日村さんの姿を集めたものです。また「番組スタートから12年…干支が一周してしまいました　月日が経つのは早い！！54歳の1年もよろしくお願いします」ともつづっています。

コメントでは「日村さん　お誕生日おめでとうございます　ゆっくり休んでください　また美味しく食べる笑顔見せてください　待ってま〜す」「いつも大好きな番組で朝も観ています！しっかりと休養をして、美味しい物を沢山食べている日村さんの姿を拝見したいです！！」「ゆっくり休養して頂いてパワーアップして元気な姿を見せて下さい」「復帰を楽しみに待ってます！」「早く元気になって　テレビで会いましょう　無理せず　食べ過ぎに注意し　しっかり身体を調えてね！」と、温かい声が寄せられました。

「当面の間お休み」

4月28日、日村さんの所属事務所・ホリプロコムが公式Webサイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」とのことです。早く回復することを願うばかりです。

(文:多町野 望)