『せっかくグルメ』公式、休養中のバナナマン日村の誕生日を祝福！ 「おめでとう」「早く元気になって」
グルメバラエティー番組『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）の公式X（旧Twitter）は5月14日、投稿を更新。休養中のバナナマン・日村勇紀さんの誕生日を祝福しました。
【画像】番組内でのさまざまなバナナマン日村
コメントでは「日村さん お誕生日おめでとうございます ゆっくり休んでください また美味しく食べる笑顔見せてください 待ってま〜す」「いつも大好きな番組で朝も観ています！しっかりと休養をして、美味しい物を沢山食べている日村さんの姿を拝見したいです！！」「ゆっくり休養して頂いてパワーアップして元気な姿を見せて下さい」「復帰を楽しみに待ってます！」「早く元気になって テレビで会いましょう 無理せず 食べ過ぎに注意し しっかり身体を調えてね！」と、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】番組内でのさまざまなバナナマン日村
「月日が経つのは早い！！」同アカウントは「本日は我らがMC日村さんのHAPPY BIRTHDAY!! お誕生日おめでとうございます！」と祝福し、1枚の画像を投稿。番組内でのさまざまな日村さんの姿を集めたものです。また「番組スタートから12年…干支が一周してしまいました 月日が経つのは早い！！54歳の1年もよろしくお願いします」ともつづっています。
「当面の間お休み」4月28日、日村さんの所属事務所・ホリプロコムが公式Webサイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」とのことです。早く回復することを願うばかりです。
(文:多町野 望)