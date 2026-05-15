「京都ハイジャンプ・ＪＧ２」（１６日、京都）土曜の京都８Ｒ・京都ハイジャンプにシホノスペランツァで挑む高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は、昨年Ｖを飾り同レース４勝目をマーク。連覇を達成すれば１４、１５年の白浜雄造元騎手以来２人目となり、さらに白浜元騎手の５勝に並ぶ最多勝利記録となる。大台は目前。しかし、泰然自若の姿勢を崩さない。「（記録は）全く気にしていない。勝ちたいと思って勝てるなら、みん