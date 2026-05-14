【資料】ガソリンスタンド 県内のガソリン価格は大型連休前の先月２７日時点より２０銭安い１６８円８０銭となりました。４週ぶりの値下がりです。 経済産業省によりますと、１１日のレギュラーガソリン１リットル当たりの県内の平均価格は、大型連休前の先月２７日時点より２０銭安い１６８円８０銭となりました。値下がりは４週ぶりとなります。 一方、全国平均の小売価格は、前回より３０銭安い１６９円４０銭