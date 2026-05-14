2016年1月、Netflix（ネットフリックス）はサービス展開を130の国と地域へと拡大し、一夜にして190以上の国々で視聴可能となった。それから約10年。現在、同社は自らが生み出した経済的影響と、文化的インパクトを大々的に喧伝している。Netflixの発表によれば、過去10年間で映画やドラマシリーズに投じた資金は1350億ドル（約20兆9000億円）以上にのぼる。この投資が世界経済に対して計3250億ドル（約50兆4000億円）以上の貢献を