警察官などをかたるウソの電話で、佐賀県の50代の男性がおよそ3700万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、ことし1月、佐賀県の50代の男性が、警察官や検察官をかたる男らから「あなたに詐欺事件のマネーロンダリング容疑がかかっている」「持っている資産を暗号資産に換えて移す必要がある」などと、電話やSNSで連絡を受けました。男性は指示に従って暗号資産を取引するアプリをダウンロードし、