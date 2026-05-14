お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が12日、オフィシャルブログを更新。紛失していた９歳の次男・誠八（せいはち）くんのスニーカーが見つかったことを報告し、届けてくれた人への感謝をつづった。 この日、小原は「なんと届けてくださった方がいます！★」と題してブログを更新。１日に更新したブログとともに、以前、洗った息子たちのスニーカーを車の上に乗せたまま走行してしまい、紛失していたことを説明。 そんな中、