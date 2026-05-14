小原正子、紛失した９歳次男のスニーカー、まさかの発見に感激
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が12日、オフィシャルブログを更新。紛失していた９歳の次男・誠八（せいはち）くんのスニーカーが見つかったことを報告し、届けてくれた人への感謝をつづった。
この日、小原は「なんと届けてくださった方がいます！★」と題してブログを更新。１日に更新したブログとともに、以前、洗った息子たちのスニーカーを車の上に乗せたまま走行してしまい、紛失していたことを説明。
そんな中、６歳の長女・こうめちゃんから「学校の落とし物のところに はちのシューズが、あったで！」と知らされたといい、「え？！」「まじで？！」「ほんまに？！」と驚きを隠せなかったと明かした。
小原は「こうめちゃん よく気付いたやーーん!!」と長女を絶賛し、「兄達よりもずっと常にまわりをよくみている女子！さすが」と感心。翌日に９歳の次男・誠八くん本人にも確認してもらい、「間違いなく自分のものだと判明！」と報告。
さらに、「ブランドやサイズ、カラーはもちろん、名前を書いてなかった」としながらも、「中敷きを はずして 車の上で乾かしていたから そのスニーカーには中敷きがなかった」と特徴から自身のものだと分かったことも説明。「買ったばかりのスニーカーだったし、よかったーーーーー!!」と安堵した様子をつづった。
また、「どこかの道路に落っこちていたスニーカーを、わざわざ小学校に届けてくださった方がいました」といい、「なんて、すてきな地元愛」と感激。「どなたかわかりませんが今日も履いております！ 本当ーーに、ありがとうございます！」と感謝。
最後には、見つかったスニーカーを履いた次男の姿とともに「右左が近くに落ちていたと思われるので よかった…」とユーモアを交えながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「見つかって良かったですね〜」「これはこれは、奇跡に近い」「とってもいいお話」「心が、あったかくなりました」「凄い!!」「見て見ぬふりが 多い世の中だと思っていましたが捨てたもんじゃない」「感謝の気持ちから子どもたちにもこの思いやりが継がれていくと思います」「奇跡というか 素晴らしい地域」「こうめちゃんナイス」「感激」などの声が寄せられている。
この日、小原は「なんと届けてくださった方がいます！★」と題してブログを更新。１日に更新したブログとともに、以前、洗った息子たちのスニーカーを車の上に乗せたまま走行してしまい、紛失していたことを説明。
小原は「こうめちゃん よく気付いたやーーん!!」と長女を絶賛し、「兄達よりもずっと常にまわりをよくみている女子！さすが」と感心。翌日に９歳の次男・誠八くん本人にも確認してもらい、「間違いなく自分のものだと判明！」と報告。
さらに、「ブランドやサイズ、カラーはもちろん、名前を書いてなかった」としながらも、「中敷きを はずして 車の上で乾かしていたから そのスニーカーには中敷きがなかった」と特徴から自身のものだと分かったことも説明。「買ったばかりのスニーカーだったし、よかったーーーーー!!」と安堵した様子をつづった。
また、「どこかの道路に落っこちていたスニーカーを、わざわざ小学校に届けてくださった方がいました」といい、「なんて、すてきな地元愛」と感激。「どなたかわかりませんが今日も履いております！ 本当ーーに、ありがとうございます！」と感謝。
最後には、見つかったスニーカーを履いた次男の姿とともに「右左が近くに落ちていたと思われるので よかった…」とユーモアを交えながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「見つかって良かったですね〜」「これはこれは、奇跡に近い」「とってもいいお話」「心が、あったかくなりました」「凄い!!」「見て見ぬふりが 多い世の中だと思っていましたが捨てたもんじゃない」「感謝の気持ちから子どもたちにもこの思いやりが継がれていくと思います」「奇跡というか 素晴らしい地域」「こうめちゃんナイス」「感激」などの声が寄せられている。