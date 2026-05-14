ソニーがフルサイズミラーレス一眼カメラ「α7R VI」を2026年5月13日に発表しました。α7R VIはフルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載した最大画素数6680万画素のレンズ交換式カメラで、8K・30fpsや4K・120fpsでの動画撮影にも対応しています。α7R VI | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニーhttps://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM6/α（TM）シリーズ最高の解像性能 有効約6680万画素フルサイズミラ