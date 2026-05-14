ソニーがフルサイズミラーレス「α7R VI」を発表、6680万画素の積層型センサー搭載で「秒間30コマ連写」「4K120fps動画撮影」など

ソニーがフルサイズミラーレス「α7R VI」を発表、6680万画素の積層型センサー搭載で「秒間30コマ連写」「4K120fps動画撮影」など