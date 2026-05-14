ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「Times」が、シチズン時計“LIGHT in BLACK”のCMソングに決定した。光発電“エコ・ドライブ”の誕生50周年を記念したブランド横断コレクションとして、“光と時”をテーマにした“LIGHT in BLACK”は、シチズン時計から6月4日に数量限定で発売される腕時計。新曲「Times」は、“LIGHT in BLACK”CMソングのために、書き下ろされた楽曲だ。なお、6月以降に公開を予定しているショート動画でも、新