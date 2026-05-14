昨年まで福岡ソフトバンクホークスに所属した元侍ジャパン投手がまたしても“炎上”した。韓国メディア『OSEN』が「2回だけで8失点の大惨事、元侍ジャパンの裏切り→決断の時が迫るのか」と題して報じている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースに所属する武田翔太は5月13日、敵地・水原（スウォン）KTウィズパークで行われたKTウィズ戦で先発登板したが、3回