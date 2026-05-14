13日深夜、静岡･沼津市の国道で大型トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車の男性が重傷を負いました。警察は大型トラックを運転していた20代の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しています。警察と消防によりますと、13日午後11時ごろ、静岡･沼津市の国道･交差点でトラックと自転車が衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた沼津市西沢田の44歳の男性が病院に搬送されましたが、頭を打つなどして重傷