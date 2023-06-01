タレントの一ノ瀬ひかり（20）が、11日発売の『週刊ヤングマガジン』24号の巻中グラビアに登場する。【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり大学ミスコン出身で芸歴約半年の新人が初グラビアを飾る。かわいいと大人っぽさを兼ね備えた表情を見せている。 一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。自身のインスタグラム