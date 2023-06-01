大学ミスコン出身、芸歴半年の新人が初グラビア「めっちゃスタイル良い」「輝いてる」
タレントの一ノ瀬ひかり（20）が、11日発売の『週刊ヤングマガジン』24号の巻中グラビアに登場する。
【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり
大学ミスコン出身で芸歴約半年の新人が初グラビアを飾る。かわいいと大人っぽさを兼ね備えた表情を見せている。
一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。
自身のインスタグラムで先行カットとオフショットを投稿すると「めっちゃスタイル良い」「輝いててとてもかわいい」「宝石みたいで眩しい」などの声が寄せられている。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには、はのんまゆ＆すずめ、巻末グラビアには野間愛希が登場している。
【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり
大学ミスコン出身で芸歴約半年の新人が初グラビアを飾る。かわいいと大人っぽさを兼ね備えた表情を見せている。
一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。
自身のインスタグラムで先行カットとオフショットを投稿すると「めっちゃスタイル良い」「輝いててとてもかわいい」「宝石みたいで眩しい」などの声が寄せられている。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには、はのんまゆ＆すずめ、巻末グラビアには野間愛希が登場している。