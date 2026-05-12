カルビー（東京都千代田区）が、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受けて、「ポテトチップス」を含む計14種のパッケージを印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更して、5月25日から順次切り替え、販売します。【写真】えっ！新商品なのに“モノクロ”になっちゃうの？「うすしお味」現行パッケージも！同社によると、パッケージの変更は「対象を限定して実施する」もので、「商品の品質への影響はござい