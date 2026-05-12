カルビー（東京都千代田区）が、中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受けて、「ポテトチップス」を含む計14種のパッケージを印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更して、5月25日から順次切り替え、販売します。

【写真】えっ！ 新商品なのに“モノクロ”になっちゃうの？ 「うすしお味」現行パッケージも！

同社によると、パッケージの変更は「対象を限定して実施する」もので、「商品の品質への影響はございません」と説明。

さらに、「今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とコメントを寄せています。

※対象商品は以下の通り

ポテトチップス うすしお味 55g／70g／160g

ポテトチップス コンソメパンチ 55g／160g

ポテトチップス コンソメWパンチ 61g

ポテトチップス のりしお 55g／70g／160g

堅あげポテト うすしお味 65g

堅あげポテト ブラックペッパー 65g

フルグラ 330g／700g