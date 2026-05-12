「かっぱえびせん」や「フルグラ」のパッケージもカラーからモノクロに変わります。カルビーは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」などの14商品について、カラーのパッケージからインク色を減らした2色に変更すると発表しました。店頭では今月25日の週以降、順次、変更される予定です。中東情勢の緊迫化によりインクなどの調達が不安定になっていることから、商品の安定供給を最優先にした当面の対応だとしてい