公益社団法人「認知症の人と家族の会」は5月12日、国会で審議が予定される「社会福祉法等の一部を改正する法律案」に含まれる介護保険法改正案について、緊急要望書を国会議員に提出した。 要望書は、人口減少地域を「特定地域」と定めて介護職員の人員配置基準を緩和する仕組みや、訪問介護などの在宅サービスを保険給付から市町村事業へ移行できる枠組みに「制度の根幹を揺るがしかねない」と懸念を示した。一方、厚生