磐越自動車道で、部活動の遠征中だった高校生が死傷したバス事故を受けて、福岡県教育委員会は、県外遠征に関する緊急調査を実施しました。県内の高校は、どのような対策をとっているのでしょうか。 5月12日、訪ねたのは、部活動の強豪校としても知られる福岡市南区の福岡第一高校です。大型バスやマイクロバスなど8台を所有しています。バスケットボール部や野球部など、様々な部活が年間およそ20回、長距離遠征し