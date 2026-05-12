12日昼前、米沢市内のJR東日本が所有する防雪林で、下草などが焼ける火事がありました。火はおよそ40分後に消し止められ、けが人はいませんでした。午前11時半過ぎ、米沢市通町三丁目のJR東日本が所有する防雪林から炎が上がっているのを、通りがかった80代の男性が発見し110番通報しました。駆け付けた消防により、火はおよそ40分後に消し止められました。この火事で、下草や立木などおよそ190平方メートルが焼けました。け