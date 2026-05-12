◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)プロ野球・DeNAが12日に行われる中日戦のスタメンを発表しました。一番は前戦に続きセカンド・三森大貴選手。2番レフトで佐野恵太選手が続きます。3番は、ファーストで筒香嘉智選手。この日、1軍登録となり即スタメン復帰となりました。4番はサード、宮粼敏郎選手。5番・ライトで度会隆輝選手、6番・センター蝦名達夫選手とつながりが期待できるオーダーに。7番・ショ