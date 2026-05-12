◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)

プロ野球・DeNAが12日に行われる中日戦のスタメンを発表しました。

一番は前戦に続きセカンド・三森大貴選手。2番レフトで佐野恵太選手が続きます。3番は、ファーストで筒香嘉智選手。この日、1軍登録となり即スタメン復帰となりました。

4番はサード、宮粼敏郎選手。5番・ライトで度会隆輝選手、6番・センター蝦名達夫選手とつながりが期待できるオーダーに。7番・ショートで成瀬脩人選手が入り、8番・キャッチャーは松尾汐恩選手となりました。

先発は東克樹投手。今季7度目の先発で4勝目を目指します。

▽DeNAスタメン

1(二)三森大貴

2(左)佐野恵太

3(一)筒香嘉智

4(三)宮粼敏郎

5(右)度会隆輝

6(中)蝦名達夫

7(遊)成瀬脩人

8(捕)松尾汐恩

9(投)東克樹

▽中日スタメン1(右)カリステ2(二)田中幹也3(遊)村松開人4(左)細川成也5(一)阿部寿樹6(捕)石伊雄太7(中)大島洋平8(三)山本泰寛9(投)金丸夢斗