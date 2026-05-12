【DeNAスタメン】松尾汐恩が先発マスク 復帰の筒香嘉智が3番ファースト 5番・度会＆6番・蝦名と打線のつながり期待 エース・東が今季4勝目へ
◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)
プロ野球・DeNAが12日に行われる中日戦のスタメンを発表しました。
一番は前戦に続きセカンド・三森大貴選手。2番レフトで佐野恵太選手が続きます。3番は、ファーストで筒香嘉智選手。この日、1軍登録となり即スタメン復帰となりました。
4番はサード、宮粼敏郎選手。5番・ライトで度会隆輝選手、6番・センター蝦名達夫選手とつながりが期待できるオーダーに。7番・ショートで成瀬脩人選手が入り、8番・キャッチャーは松尾汐恩選手となりました。
先発は東克樹投手。今季7度目の先発で4勝目を目指します。
▽DeNAスタメン
1(二)三森大貴
2(左)佐野恵太
3(一)筒香嘉智
4(三)宮粼敏郎
5(右)度会隆輝
6(中)蝦名達夫
7(遊)成瀬脩人
8(捕)松尾汐恩
9(投)東克樹
1(右)カリステ
2(二)田中幹也
3(遊)村松開人
4(左)細川成也
5(一)阿部寿樹
6(捕)石伊雄太
7(中)大島洋平
8(三)山本泰寛
9(投)金丸夢斗