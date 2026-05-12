世界各国の乗客を乗せた客船でハンタウイルスの集団感染が起きました。 5月12日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、グローバルヘルス技術振興基金の國井修さんにウイルスについて伺った。 小島慶子「國井さんの肩書は？」 國井「国際的な医療協力をずっとやっております。今はグローバルヘルス技術振興基金というところで、途上国では多くの感染症が流行っており、今、