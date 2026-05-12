【モデルプレス＝2026/05/12】女優の吉谷彩子が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの2食丼弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳ビズリーチ美女「理想のお弁当」彩り美しい手作り二色丼弁当◆吉谷彩子、彩り豊かな2食丼弁当披露吉谷は「2食丼弁当」とつづり、曲げわっぱに入った手作り弁当の写真を投稿。「上には余ってた土佐甘とう きんぴらとちょいサラダも入れて」と、野菜の副菜も入ってバランスの良い卵とそぼろ