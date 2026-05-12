吉谷彩子、残り物活用の手作り2食丼弁当公開「彩りが綺麗」「栄養バランス良さそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の吉谷彩子が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの2食丼弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳ビズリーチ美女「理想のお弁当」彩り美しい手作り二色丼弁当
吉谷は「2食丼弁当」とつづり、曲げわっぱに入った手作り弁当の写真を投稿。「上には余ってた土佐甘とう きんぴらとちょいサラダも入れて」と、野菜の副菜も入ってバランスの良い卵とそぼろで作られた2食丼弁当の写真を公開している。「たまごはあまりパラパラにしないのが好きです」と自身のこだわりも添えている。
この投稿には「美味しそう」「お弁当がおしゃれ」「彩りが綺麗」「理想のお弁当」「栄養バランス良さそう」「真似したい」「こんなお弁当食べたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳ビズリーチ美女「理想のお弁当」彩り美しい手作り二色丼弁当
◆吉谷彩子、彩り豊かな2食丼弁当披露
吉谷は「2食丼弁当」とつづり、曲げわっぱに入った手作り弁当の写真を投稿。「上には余ってた土佐甘とう きんぴらとちょいサラダも入れて」と、野菜の副菜も入ってバランスの良い卵とそぼろで作られた2食丼弁当の写真を公開している。「たまごはあまりパラパラにしないのが好きです」と自身のこだわりも添えている。
◆吉谷彩子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「お弁当がおしゃれ」「彩りが綺麗」「理想のお弁当」「栄養バランス良さそう」「真似したい」「こんなお弁当食べたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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