お笑いコンビのロッチが12日、都内で渋谷を舞台にした大型エンターテインメントイベント「GMO渋谷エンタメ祭2026」の会見に出席した。7月11、12日に渋谷各地でさまざまなイベントが開催される。2人はLINECUBESHIBUYAで行われる「JAME渋笑」に参加。M―1グランプリやキングオブコントの歴代王者や中川家、おぎやはぎといったベテラン芸人たちがネタを披露する。その中でも見所を問われると中岡創一（48）は「スピードワゴ