46-72mm[ELA46-72] 株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、マグネットアイテム対応のステップアップリング「EVO Magnetic Adapter Ring」に、新サイズを追加した。いずれも、装着することでフィルター径72mmのマグネット式アイテムが使用可能になる。 EVO Magnetic Adapter Ringは、レンズ側へねじ込み式で装着するマグネット式のステップアップリング。H&Yの「EVO」をはじめとした各種フィルタ