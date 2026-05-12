46-72mm[ELA46-72]

株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、マグネットアイテム対応のステップアップリング「EVO Magnetic Adapter Ring」に、新サイズを追加した。いずれも、装着することでフィルター径72mmのマグネット式アイテムが使用可能になる。

EVO Magnetic Adapter Ringは、レンズ側へねじ込み式で装着するマグネット式のステップアップリング。H&Yの「EVO」をはじめとした各種フィルターのほか、レンズキャップなどを磁気装着できるようになる。

フィルター径72mmに対応するEVO Magnetic Adapter Ringとしては、レンズのフィルター径62mm用と67mm用が発売済み。今回の46mm、49mm、52mm、55mm、58mm向けの追加により、7サイズでの展開となった。

いずれも厚さ約2.6mmの薄枠設計を採用。一般的なステップアップリングと比べて、広角レンズでもケラレにくいという。

46-72mm[ELA46-72]：2,980円（新製品） 49-72mm[ELA49-72]：2,980円（新製品） 52-72mm[ELA52-72]：2,980円（新製品） 55-72mm[ELA55-72]：2,980円（新製品） 58-72mm[ELA58-72]：2,980円（新製品） 62-72mm[ELA62-72]：2,980円 67-72mm[ELA67-72]：2,980円