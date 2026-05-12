2022年6月に成立し、施行された「AV出演被害防止・救済法」。いわゆる「AV新法」と呼ばれる法律の施行から4年がたとうとしている今、業界の現状や問題点をあらためて浮き彫りにしたい。【写真】AV男優歴33年、AV監督としても活動する桜井ちんたろうさん【AV新法が成立・施行に至るまでの経緯】AV出演による強要・被害の防止と、被害者の救済を目的に成立した「AV出演被害防止・救済法」、通称「AV新法」が施行されて、今年の6月で4