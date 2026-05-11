ロシアが先に大々的に打ち上げた「2027〜2031年ロ朝軍事協力計画」をめぐり、奇妙な沈黙が続いている。ロシア側は「長期的軍事協力」を繰り返し宣伝する一方、当事者である北朝鮮は、いまだにこの5カ年計画を公式メディアで語っていないのである。ロシアのアンドレイ・ベロウソフ国防相は先月の訪朝時、「2027〜2031年のロ朝軍事協力計画」に年内に署名する準備があると公言した。ロシア側メディアはこれを「長期的・制度化された