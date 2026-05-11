終盤を迎えたJ2・J3百年構想リーグ、大分トリニータは12日ホームで鳥栖と対戦。0-1で敗れ、ホームゲーム4連敗です。 大型連休5連戦の5試合目。前節、連敗を3でストップしたトリニータは、中3日でホームに鳥栖を迎えました。 試合が動いたのは前半30分。動きの重いトリニータはゴール前に放り込まれたボールに対し、逆サイドからフリーで侵入され先制を許しま