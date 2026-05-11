チーム2安打は今季最少の貧打、マンシー「自分で決めようと」【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のブレーブス戦で敗れ、2カードぶりに負け越した。チーム2安打は今季最少の貧打だった。試合後、チームで唯一のタイムリーを放ったマックス・マンシー内野手は打線の苦境を打ち明けた。「今は全員が少しやりすぎている気がする。チームとして苦戦しているの