現地時間５月10日に開催されたラ・リーガの第35節で、連覇に王手をかけている首位のバルセロナが11ポイント差で２位の宿敵レアル・マドリーと本拠地カンプ・ノウで対戦した。引き分け以上で、94年前にマドリー以来、クラブ史上初めてエル・クラシコで優勝を決められるバルサは９分、ラッシュフォードが圧巻の直接FKを叩き込み、幸先よく先制する。さらに18分、ダニ・オルモの落としを受けたフェラン・トーレスが豪快なシュー