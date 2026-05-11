歌舞伎俳優の中村獅童（５３）が、東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」（３〜２５日）の昼の部で演じる「子連れ狼」の扮装（ふんそう）写真をスポーツ報知が独占入手した。柳生一族との対立で公儀介錯（かいしゃく）人の職を奪われた拝一刀（おがみ・いっとう）による復しゅうの旅を描いた物語。獅童が叔父の萬屋錦之介さん（１９９７年死去、享年６４）が当たり役にした一刀を、次男の中村夏幹（なつき、５）が「ちゃーん」の決め