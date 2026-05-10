こちらの個性豊かな絵を描くのは、発達障害のある１５歳の少年です。４月、彼の描くキャラクターが１冊の絵本になりました。タイトルは『まちがいだらけ』。その絵本に込められた思いとはー 色鮮やか！個性豊かなキャラクターたち （子どもたち）「かわいい！」園児たちが夢中になって見ているのは…絵本です。個性豊かなキャラクターが色鮮やかに描かれています。この作者はー ア}